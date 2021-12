Liebe Mitglieder und Sponsoren des UFC Raiffeisen Miesenbach!

Es ist mittlerweile Tradition geworden, dass wir euch und Sie mit einem kurzen, kompakten Jahresrückblick über die Aktivitäten im abgelaufenen Jahr informieren.

Leider begann das Vereinsleben erst im zweiten Halbjahr wieder, davor mussten alle sportlichen wie auch gesellschaftlichen Vorhaben abgesagt werden. Davon betroffen waren u. a. der Meisterschaftsbetrieb, Ortsschitag, Maskenball, Vereinsturnier und Turmlauf. Nur der Meisterschaftsabschluss konnte mit unserem Oktoberfest plangemäß gefeiert werden.

Ebenfalls im Herbst fand im Gasthaus Wiesenhofer die Jahreshauptversammlung des UFC Raiffeisen Miesenbach statt. In diesem Rahmen wurde unter Anwesenheit des Gemeindevorstandes der bestehende Vorstand des UFC einstimmig wiedergewählt.

Es ist mir ein Anliegen, mich bei allen für die Unterstützung zu bedanken, die derUFC Raiffeisen Miesenbach in vielerlei Hinsicht erfahren hat: den Fans, freiwilligen Helfern und Mitgliedern, den Trainern, der Gemeinde Miesenbach und allen Sponsoren! Besonders bedanken möchte ich mich bei Regina Kölbl und Angela Lang, die nach vielen Jahren den Dienst in der Kantine beendet haben. Danke für euren unermüdlichen, vorbildlichen Einsatz. Unsere Sportkantine war wirklich immer hervorragend geführt! Mein weiterer besonderer Dank geht an den scheidenden Trainer der Kampfmannschaft Alois Graf, mit dem wir nicht nur einen Punkterekord in der Meisterschaft erreicht haben, sondern der auch über seine Trainertätigkeit hinaus enorm viel für den Verein geleistet hat!

Im Namen des Vorstands wünsche ich allen frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr!

Reinhard Pöllabauer, Obmann

UFC-Termine 2022:

Ortsschitag: Sonntag, 9. Jänner, 13:30 Uhr

Kinderschitraining: Mittwoch, 5. Jänner und Samstag, 8. Jänner (9:30 Uhr)

Maskenball: Samstag, 19. Februar, Wildwiesenhütte

Vereinsturnier: Samstag, 9. Juli

Feistritztalcup: Samstag, 16. Juli

Turmlauf: Montag, 15. August

Oktoberfest und Kabinenparty: letztes Heimspiel