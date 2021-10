Nach einem verpatzten Saisonstart können sich die Damen der 2. Bundesliga, rund um Topscorerin Alexandra Loder, wieder aufrappeln und holen gegen die ASKÖ Volley Eagles Villach den ersten 3:1 (18,-17,19,18) Sieg vor heimischen Publikum. Unsere Herren der 2. Bundesliga müssen sich im Heimauftakt, trotz der Hilfe von Elia Stosch und Julian Hiedl, gegen hotVolleys Wien mit 0:3 (-16,-19,-20) geschlagen geben.

Das erste Heimspiel der Herren wurde in der Weizer Offenburgergasse am Samstag um 16:30 angepfiffen. Ab diesem Zeitpunkt wussten die Männer des VBC TLC Weiz, dass es nun um alles gehen würde. So starteten sie auch in das Spiel und konnten Punkt um Punkt für sich entscheiden. Leider hatten die jungen Wiener etwas dagegen und das Spiel verlief nun auf Augenhöhe. Ab dem Spielstand von 6:6 wurden die Wiener immer dominanter und drückten dem Spiel ihrem Stempel auf. Der 1. Satz ging mit 25:16 an die Gäste. Der zweite Satz verlief genau nach dem selben Muster und Trainer Gernot Schoberer war gezwungen die Aufstellung zu ändern. Bundesliga - Aufspieler Elia Stosch wurde nun auf die Position des Außenangreifers gestellt und verhalf der Mannschaft zu einer kurzzeitigen 18:17 Führung. Eine Durststrecke des Weizer Angriffs verleitete jedoch zum 25:19 Satzgewinn für die Truppe rund um Kapitän Paul Maderböck. Im dritten Satz wurden alle Karten auf den Tisch gelegt und die Jungs aus Weiz kämpften bis zur letzten Sekunde. Leider waren die Wiener zu abgebrüht im Block und entscheiden auch diesen Durchgang mit 25:20. Somit eine 0:3 Heimniederlage. Nächste Woche warten die VBK Wörther-See Löwen 2 auswärts auf unsere Jungs.

In der dritten Runde der Austria Volley League Women 2 traf die 2. Bundesliga der Damen auf die ASKÖ Volley Eagles aus Villach. Aufgrund vieler Ausfälle startete die Mannschaft sehr vorsichtig in das Match und fand zu beginn noch keinen Rhythmus. Doch in der ersten Auszeit der Gastgeberinnen fand Spielertrainerin Carina Lechner anscheinend die richtigen Worte für das neu zusammengewürfelte Team und das Spiel drehte sich. Eine fünft Punkte Serie seitens der Weizerinnen brachte die Mädels wieder zurück ins Spiel. Mit dieser neu erworbenen Motivation können sie den ersten Durchgang mit 25:18 für sich entscheiden. Diese Euphorie prägte auch den zweiten Satz. Jedoch kamen auch die Kärtnerinnen in Schwung und im Endspurt machte der Servicedruck der Gäste den Unterschied und sie stellten dann auf 1:1. Der Druck der Volley Eagles blieb aufrecht und Spielertrainerin Carina Lechner entschied sich dazu, sich selbst einzuwechseln. Mit dieser Maßnahme verstärkte sie den Angriff der Weizerinnen und stabilisierte die Annahme. Die Mädels können sich zurückkämpfen und siegen in Satz 3 mit 25:19. Im vierten Durchgang startete Youngstar und Topscorerin Alexandra Loder noch einmal voll durch und peitschte ihre Mannschaft zum ersten Heimsieg der Saison. Nächste Woche treffen die Damen, wieder vollständig, auf die VBK Wörther-See Löwen aus Klagenfurt.