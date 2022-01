Intensiver Start in die Zwischenrunde

Nachdem die Weizer sich nach dem Grunddurchgang den zufriedenstellenden dritten Platz sichern konnten, geht es im neuen Jahr gleich mit der Zwischenrunde weiter. Die ersten drei qualifizieren sich für das Play-off. Das klare Ziel ist es die Zwischenrunde zu gewinnen, um sich die bestmögliche Ausgangsposition für das Play-off zu sichern. Dazu müssen die Jungs vom VBC Weiz aber eine große Aufgabe meistern. Sie müssen in jedem Spiel punkten. Der größte Konkurrent ist Sokol Wien. Nach einer guten Weihnachtspause kommen die Weizer voll regeneriert zurück und wollen sich dieser Aufgabe stellen. Im ersten Spiel des neuen Jahres gelang ihnen gleich der wichtige Auftaktsieg gegen Sokol Wien. Mit 3:1 konnten die ersten drei Punkte auf das Konto der Weizer verbucht werden. Nun heißt es voller Fokus auf Mittwoch den 12.01.2022, wo die Jungs die nächsten drei Punkte im Derby gegen Hartberg einfahren wollen.

„Im ersten Spiel ist uns alles gelungen, was wir uns vorgenommen haben. Der Sieg gegen Sokol Wien ist so wichtig, da sie unsere direkten Konkurrenten um den ersten Platz sind!“, so ein zufriedener Headacoach Michael Murauer.

„Die Stimmung passt und wir sind voll motiviert auf die kommenden Aufgaben!“, so der Topscorer des ersten Spiels im neuen Jahr Jakob Grasserbauer.

Das Steirer - Derby findet am 12.01.2022 um 20:30 im ASKÖ Stadion Eggenberg statt. ZuschauerInnen sind erlaubt, aber nur mit einem 2G - Nachweis und einer Registrierung vor Ort.