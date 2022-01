Nach einer Corona Pause fand heuer wieder der Ortsschitag des UFC Miesenbach beim Wiesenhofer Lift statt. Knapp 40 Teilnehmer stellten sich der Herausforderung eines Riesentorlaufes in zwei Durchgängen. Trotz 15 Grad Plus vor einer Woche zauberte Herman Wiesenhofer wieder eine perfekte Piste in Grüne. Am Vortag gab es ein "offizielles Abschlusstraining" für unsere Jüngsten. Die jüngste Starterin Anna Pötz, Jahrgang 2015, bewältigte den Kurs zwei Mal unter 40 Sekunden. Tagesbestzeit fuhr Markus Derler mit 26,63 im zweiten Lauf. Die schnellste Dame Julia Sulzer löste im zweiten Durchgang bei den Lichtschranken bei 28,53 aus. Präsident Reinhard Pöllabauer bedankte sich nach dem Rennen bei allen Helfern und Startern, insbesondere bei Bürgermeisterin Bernadette Schönbacher, die gemeinsam mit ihm die Siegerehrung vornahm.



Da ist was los in Miesenbach!

Zeitnehmung: Franz Faustmann Startrichter: Englbert Pessl Kurssetzer: Günter Pötz

Anmeldung und Urkunden: Karl Maderbacher Torrichter: Hans Fischer, Johann Allmer, Starnummernausgabe: Florian Schneeflock Sprecher: Wolfgang Sorger

Sachpreisspenden: Raiffeisenbank Birkfeld, Fahrschule Easy Drivers, Fleischerei Paunger

Gesamtleitung: Reinhard Pöllabauer