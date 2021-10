Mit einem fulminanten 5:3 Heimsieg über Verfolger Horn, verteidigten die SVK Wildcats ihre Tabellenführung in der zweiten österreichischen Bundesliga.

Vor 120 Fans trafen Julia Wagner (3), Yola Sommer und Lena Brandtner.

Am nächsten Sonntag wartet mit Dornbirn der Tabellenzweite und eine weitere sehr lange Reise nach Vorarlberg.

Auch das Juniors Team der Wildcats siegte in der Landesliga mit 4:0 gegen Hof/Straden.

Tore: Bettina Kriebernegg (3) und Selina Pusterhofer