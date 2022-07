Nach zweijähriger „Corona-Pause“ wurde in Zusammenarbeit der Zweigvereine Birkfeld, Gleisdorf und Weiz des steirischen Jagdschutzvereins, sowie des Bezirksjagdamtes wieder ein Abend mit interessanten Vorträgen für Waidfrauen und Waidmänner organisiert. Im Gasthof Ederer in Weiz fanden sich am Freitag, dem 1. Juli zahlreiche Besucher ein, um sich über aktuelle Erkenntnisse beim Rehwild zu informieren.

DI Markus Marschnig von der steirischen Landesjägerschaft informierte über das Rehwild und seine Entwicklung in unserer Kulturlandschaft. Diese verändert sich stetig durch Neubauten von Straßen und Siedlungen, durch Veränderungen in der Landwirtschaft und auch durch die immer zahlreicher werdenden Waldnutzer und deren Einrichtungen wie Biketrails, Wanderrouten und Skipisten. Der Lebensraum des Wildes verändert sich und die Frage wie viel Wild unsere Kulturlandschaft verträgt, bevor Schäden an den Kulturen in der Land- und Forstwirtschaft oder an der Gesundheit der Wildbestände entstehen, wurden beleuchtet.

Der Obmann des Zweigvereines Feldbach-Fehring Mag. Dieter Hutter berichtete über ein Projekt, bei dem in Zusammenarbeit mit Gemeinden, Landwirten, Grundbesitzern und Jägern, Winterbegrünungsflächen für das Rehwild geschaffen wurden um den Lebensraum im Winter attraktiver zu gestalten und zu vergrößern.

Im Anschluss an die beiden Fachvorträge wurden einige namhafte Jäger des Bezirkes für ihren Einsatz in und für die Natur und das Wild geehrt. Umrahmt wurde die äußerst gelungene Veranstaltung von den Jagdhornbläsern des Bezirkes Weiz, sowie den „Stoariesern“.