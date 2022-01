Die Herren gewinnen gegen den VC Hausmannstätten mit 3:2 (-16,25,19,-18,13) und können sich so wichtige Punkte für die Tabelle holen. Danach verlieren die Damen gegen den VC Hausmannstätten mit 0:3 (-18,-14,-13).

Die Herren der 2. Bundesliga mussten am Samstag gegen den VC Hausmannstätten an den Start. Sowohl die Weizer als auch die Hausmannstättner konnten sich nicht auf den ganzen Kader verlassen und traten deswegen ersatzgeschwächt an. Unsere Jungs taten sich im ersten Satz sehr schwer und fanden nicht wirklich ins Spiel. Die Gäste können sich einen großen Vorsprung erarbeiten, aber wir kommen gegen Ende des Satzes wieder zurück. Schlussendlich geht der erste Satz mit 25:16 an die Gäste. Auch der zweite Durchgang ähnelte dem Ersten. Der Druck am Service und die Angriffsquote der jungen Weizer liesen zu wünschen übrig. Headcoach Gernot Schoberer wechselte sich selbst ein, um den Spielverlauf zu ändern. Danach haben sie immer weiter gekämpft, spielten auf Augenhöhe mit und gewannen mit 27:25. Im dritten Satz benannten die Hausmannstättner einen Libero und versuchten dem Weizer Servicedruck stand zu halten. Aber davon liesen sich unsere Jungs nicht beeindrucken und gewinnen mit 25:19. Auch im vierten Satz dominieren die Hausherren bis Mitte des Satzes. Doch dann verstärkten die Gäste nocheinmal ihren Block und die Weizer fielen in alte Muster zurück. 18:25 Satzausgleich. Der Start in den Entscheidungssatz gelang uns sehr gut und wir können uns eine 3 Punkte Führung erarbeiten. Es wurde um jeden Ball bekämpft und die Hausmannstätten gaben sich nicht geschlagen. Am Ende setzt Remus Rath mit einem Serviceass den Deckel auf den Topf und die Weizer gewinnen mit 15:13.

"Die Hausmannstättner waren wie eine Gummiwand. Wir mussten jeden Punkt zweimal machen. Trotz dem Ausfall von Michael Hasenhüttl und Johnny Leiner können wir einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen", so Jonas Hierzer.

Die Damen müssen im Anschlussspiel auch gegen den VC Hausmannstätten an den Start. Die Truppe muss ohne Kapitänin Iris Fehringer ersatzgeschwächt antreten. Dafür ist Youngster Alexandra Loder nach einer kleinen Verletzungspause wieder zurück. Auch die Damen gingen voll motiviert in das Spiel, denn sie wollten unbedingt die nächsten drei Punkte für die Tabelle sammeln. Der erste Satz begann auf Augenhöhe, doch dann setzten sich die Gäste ab und die Weizerinnen konnten sich nicht gegen den starken Block durchsetzen. Auch im zweiten Satz schien es so, als wären die Hausmannstättnerinnen sehr gut auf unsere Damen eingestellt worden, denn sie verteidigten jeden Ball. Am Ende geht auch der zweite Satz mit 25:14 verloren. Leider konnte man sich auch im dritten Durchgang nicht fangen und muss sich mit 0:3 geschlagen geben.

"Es war nicht unser Tag. Wir waren heute in jedem Element schlechter als normal. Jetzt müssen wir uns aufrappeln und nächsten Samstag gegen Jennersdorf beweisen was wir können.", so Sarah Wolf.