Am Samstag, den 25. Juli 2020 fand bei uns heuer die zweite von insgesamt 3 Ausgaben des alljährlich sehr beliebten Almenland Cups am Programm. Das Turnier wurde aufgrund der Covid-19 Bestimmungen auch diesmal wieder mit Zeitstart von Tee 1 ausgetragen. Bei relativ schönem Wetter fanden sich mit 114 Teilnehmern erneut sehr viele Spieler zu diesem tollen Event ein. Als Highlight dieser Turnierserie gibt es auch heuer wieder, zusätzlich zu den hochwertigen Tagespreisen mit Spezialitätenkörben aus der Region, einen A-Klasse Mercedes als „Hole in One“ – Preis auf der 11 zu gewinnen. Leider gelang es auch diesmal wieder keinem der Teilnehmer ein „Hole in One“ zu erzielen. Schade, dass es bei diesem Turnier noch nicht geklappt hat, zumal auf dieser Spielbahn, statistisch gesehen die meisten „Hole in One`´ s“ erzielt werden.

Ein weiterer Glanzpunkt dieser Veranstaltung, war die Labestation, die diesmal vom Gasthof Donner aus Fladnitz/T. angeboten wurde und absolut köstliche und exquisite Spezialitäten beinhaltete.

Nach der Runde gab es traditionell wieder die Siegerehrung, diesmal natürlich auch wieder mit dem nötigen „Abstand“ aufgrund der Corona Bestimmungen und ein tolles Essen auf der schönen Terrasse des Clublokals „Postwirt“.

Summa summarum also wieder ein schöner Golftag im Almenland mit guten Ergebnissen und die Teilnehmer freuen sich bereits auf das Finale der Almenland Cup Turnierserie am Samstag, den 19. September 2020, mit der Abendveranstaltung auf der LaHü.

Ein herzlicher Dank gilt unseren treuen und großzügigen Almenland Cup Sponsoren, die durch ihr Sponsoring abermals für die Durchführung eines sehr hochwertigen Events gesorgt haben.



Unser Dank gilt:

Autozentrum Harb

Gerhard Feldgrill Bau

Vinzenz Harrer Holzbau

Universitätsdruckerei Klampfer

LaHü Teichalm

Raiffeisenbank Passail

Firma MARKO

Küchen & Wohnen Weiz

Hier gibt's die Ergebnisse des Almenland Cups