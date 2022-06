Die Schüler-Mannschaft des BG/BRG Weiz ist Bundes-Meister im Tennis! Am Donnerstag wurden die Schüler:innen am Bahnhof Weiz durch den Sportreferenten der Stadt Weiz, Christof Prassl empfangen.

WEIZ. Die Stadt kann sich wieder über einen Bundes-Meister freuen. Die Sportlehrer:innen, Klasssenvorstände:innen und die Direktorin bereiteten der siegreichen Mannschaft einen großen Empfang am Bahnhof Weiz. Die Spieler:innen des BG/BRG Weiz holten in der Unterstufe den Bundes-Titel im Tennis.1995 war es das letzte mal, das ein solcher Titel nach Weiz geholt wurde. Damals waren die Leichtathleten:innen dafür verantwortlich.

Stolz auf die Schüler:innen: Sportreferent Christof Prassl (l.), Direktorin Sabina Söllinger (m.) und die Klassenvorstände Alexandra Hiebaum (2.v.l.) sowie Cornelia Freiberger (2.v.r.) mit Hannes Eibl (r.), der die Mannschaft nach Mittersill begleitete.

Foto: RegionalMedien Hofmüller

hochgeladen von Josef Hofmüller

Spannende Tage

Am Sonntag 19. Juni reisten die Schüler:innen von Weiz aus Richtung Mittersill (Salzburg) zum Turnier an. Bereits am Montag und Dienstag fanden die ersten Spiele statt, die allesamt gewonnen wurden. In den Vorrunden wurden die Weizer:innen von Sportlehrer Georg Staber gecoacht. Am Mittwoch Vormittag traf dann die Mannschaft auf die hoch favorisierten Schüler:innen aus Wels (Oberösterreich).

Nachdem die ersten beiden Single Spiele verloren gingen, wurden die letzten Kräfte mobilisiert. Schlussendlich konnte in diesem Kreuzspiel doch noch ein 4:2 Sieg für die Steirer:innen eingefahren werden.

Die Sieger wurden am Bahnhof Weiz schon von den stolzen Fans erwartet.

Foto: RegionalMedien Hofmüller

hochgeladen von Josef Hofmüller

Im Finale traf man dann auf Eisenstadt (Burgenland), die auch mit 4:2 in die Schranken gewiesen wurden. Somit konnte Sportlehrer Hannes Eibl mit seinem Team und der erfolgreichen Mannschaft als Bundes-Sieger 2022 die Heimreise antreten.

Insgesamt nahmen 19 Mannschaften an diesem Turnier teil. Dabei wurden pro Mannschaft (sechs Spieler:innen) vier Single bzw. zwei Doppel gespielt.

Auch sportlich interessant:



BG/BRG Weiz wird zur Sporthochburg