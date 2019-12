Drei Tage top Stimmung bei guter Musik und hochklassigem Volleyball im Bundesschulzentrum Weiz

„Ein historisches Ereignis“ – sagt der Historiker, Sportlehrer und Hauptorganisator Horst Schlemmer. Unglaubliche 102 Klassenteams - und somit wurde der Rekord vom letzten Jahr (98 Mannschaften) und die magische 100er-Marke endlich gebrochen - der Schulen HTL Weiz, HLW, HAK, BG/BRG Weiz und des BORG Birkfelds nahmen an der Traditionsveranstaltung vom 18. bis zum 20. Dezember 2019 in der Sporthalle des Bundesschulzentrums Weiz teil. Organisiert wurde das Turnier von Mag. Horst Schlemmer (HTL Weiz) und seinem Team.

Vier Bewerbe

Insgesamt gab es 4 Bewerbe: Nachwuchs-, Mädchen-, Legenden-, welche von Lehrern und ehemaligen Absolventen der HTL und des BG/BRG Weiz besetzt wurden, und den allgemeinen Bewerb. Außerdem gab es den Qualifikationsbewerb, der hauptsächlich für die zweiten Teams stattfand, um ihnen die Chance zu geben, in den allgemeinen Bewerb aufzusteigen. Um in einem der Finalis am Freitag mitspielen zu dürfen, musste also sowohl die Qualifikationsrunde als auch alle weiteren Vorfinale gewonnen werden.



Spannende Spiele

Den Nachwuchsbewerb konnte die 5A BG/BRG Weiz vor der 1AFME der HTL Weiz in 2 Sätzen für sich entscheiden. Den Mädchenbewerb sicherte sich die Mannschaft der HTL Weiz vor der 7A BG/BRG Weiz. Die Legendengruppe wurde vom Absolvententeam des BG/BRG Weiz dominiert. Das Finale des diesjährigen Hauptbewerbs bestand aus zwei hochklassigen Teams der HTL Weiz. Das spannende Finalduell der 5AHWIM gegen die 5AHET endete schlussendlich nach drei Sätzen mit einem Sieg für die 5AHWIM. Beide Teams hatten bereits hervorragende Leistungen im Laufe des Turniers gezeigt. Im mindestens genauso hochklassigen Spiel um den dritten Platz setzte sich 5BHET der HTL Weiz mit 2:0 gegenüber der 5A der HAK Weiz durch. Als beste Spielerin und Spieler wurden Lena Suppan (HTL) und Michaela Loder (BG) sowie Sebastian Schwab, Niklas Rückl und Fabian Reisinger (alle drei HTL) ausgezeichnet.

Musikalische Unterstützung

Ein weiteres Highlight bei der 36. Auflage war der musikalische Auftritt von der „Brass-Band-Project“ – die Band vom Sound Labor, die das ganze BSZ Weiz vertritt. Auch bei der diesjährigen Siegerehrung war Bürgermeister Erwin Eggenreich, Vize-Bürgermeisterin Mag. Iris Thosold und Sportreferent Christof Prassl dabei. Am Ende bedankte sich noch Bürgermeister Erwin Eggenreich bei Mag. Horst Schlemmer und seinem Team für die hervorragende Organisation. Außerdem gilt der Jungen Stadt Weiz ein großer Dank zudem wünschen wir nun allen Zusehern und Schülern erholsame Ferien und einen guten Rutsch in das neue Jahr 2020.