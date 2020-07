1. SOMMERCAMP des FIGHTCLUB 300 in der Therme Olimia

"Ein perfekter Veranstaltungsort, tolle Atmospähre - perfekt geplante Aktivitäten - das beste Team - eine spitzen Familie halt!" - so haben die Mitglieder des Fightclubs 300 in Weiz das Sommercamp 2020 beschrieben.

Mehr als 30 Vereinsmitglieder hatten die Möglichkeit täglich zuerst an einem oder zwei Trainings teilzunehmen, danach hieß es ab in die Therme schwimmen zu gehen oder die restlichen überschüssigen Kilos in der Sauna raus zu schwitzen... oder einfach wunderbare Plätze rund um die Therme zu entdecken - Abwechslung pur wurde versprochen und gehalten.

Der Aufenthalt wurde zusätzlich versüßt, den übernachtet und gespeist hat man in einem 4 Sterne Hotel und das um Konditionen, die man eigentlich nicht veröffentlichen darf, ohne knallrot zu werden. "Eine perfekte Wahl für kommende Veranstaltungen!" sagte der Organisator.

In diesem Sinne möchte sich der Fightclub 300 bei allen bedanken die am Trainingscamp teilgenommen haben. Des Weiteren geht ein großes Dankeschön an die Therme Olimia und an alle Unterstützer!

Die Verantwortlichen des Vereins haben uns noch geflüstert, dass wir bald wieder etwas neues von Ihnen berichtet bekommen - weil wie wir mittlerweile wissen, arbeitet der Verein immer fleißig an neuen Projekten und das sichtlich mit Leidenschaft und Freude!

Für alle Neueinsteiger, Quereinsteiger, jung, oder alt, die Interesse am Kampfsport haben und überlegen dem Verein beizutreten, hat der Fightclub 300 seine Türen immer offen.

Weitere Infos auf der offiziellen Facebookseite

https://www.facebook.com/Fightclub300/