Ein kleines Städtederby und ein Duell mit nur rund zehn Kilometer Entfernung wartet am Wochenende.



Der Auftakt der Oberliga ist mit der ersten Runde absolviert und brachte den SV Anger mit einem 3:2 Sieg gegen Eichkögl auf den vierten Platz der Tabelle. Sogar eine nummerische Unterlegenheit (Rot für Emmanuel Atangana) ab der 59. Minute konnte den Sieg der Wendl-Elf nicht gefährden. Sandro Feichtinger, Daniel Simic und Balthasar Berger waren die Erfolgstorschützen des SV Angers. Auch der SV Ilztal konnte sich mit einem 2:2 gegen Pöllau (nach 0:2 Rückstand) einen Punkt erkämpfen. Abwehrrecke Simon Schwarz verkürzte zum 1:2, ehe der Co-Trainer Harald Fleischhacker seinen Torriecher bewies und in der 79. Minute für den 2:2 Endstand sorgte. Fleischhacker musste aufgrund eines Stürmermangels (Dominik Jakob brach sich in der Vorwoche die Elle) für den SV Ilztal auflaufen. Nicht nach Wunsch lief es für die anderen vier Bezirksteams, denn sowohl der SV Krottendorf, der FC Gleisdorf II, der SV Fladnitz/Teichalm und der SV Pischelsdorf mussten zum Auftakt Niederlagen einstecken.

In der kommenden Runde kommt es zu einem kleinen Städteduell in der Oberliga, denn der SV Krottendorf aus der Bezirkshauptstadt fordert die jungen Gleisdorfer am Freitag um 19 Uhr zum Duell. Ein Derby mit nur rund zehn Kilometer Entfernung wird es zur selben Uhrzeit in Pischelsdorf geben, denn der heimische SVP fordert vor Heimpublikum den SV Ilztal heraus. An den Auftaktsieg anschließen kann auch der SV Anger mit dem Heimspiel gegen den UFC Fehring, jedoch bewies sich der Titelfavort aus dem Bezirk Südoststeiermark mit einem 8:2 Auftaktsieg gegen Pischelsdorf bereits gut in Form. Zum Abschluss der zweiten Runde erwartet der SV Fladnitz am Samstag um 17 Uhr Bad Waltersdorf im Josef Göbel Stadion.

