Im Juli war es nun endlich soweit, es konnte nicht nur der erste Langdistanz-Triathlon über die Ironman-Distanz (3,8km Schwimmen, 180km Radfahren, 42km Laufen) in Österreich, sondern in ganz Europa stattfinden. Dieser wurde in Form eines Einladungs-Rennens mit Profis in Podersdorf am Neusiedlersee seitens des Austria Triathlons und des OMNi-BiOTiC-Powerteams vom Institut Allergosan organisiert.

Das Rennformat

Mit dabei war auch der Haselbacher Christoph Schlagbauer, der in diesem Jagdrennen als einziger die gesamte Distanz auf sich nahm. Dahinter starteten mit nach potentieller Leistung berechnetem Rückstand ein 2er-Team, bestehend aus den Österreichischen Staatsmeistern auf der Langdistanz Simone Kumhofer und Paul Ruttmann, ein 3er-Team aus Deutschland unter anderem mit dem zweifachen Ironman-Weltmeister Patrick Lange und dem Deutschen Meister im Duathlon Sascha Hubbert, sowie ein 4er-Team aus Norwegen, die mit Kristian Blummenfelt den Weltrekordhalter und Gustav Iden den Weltmeister im Halb-Ironman an die Startlinie brachten. Auch diese beiden Teams wurden mit jeweils einer Frau ergänzt, die Norweger wurden zum Beispiel durch die Österreichische Triathlon Olympiastarterin Julia Hauser komplettiert.

3,8 km Schwimmen

Auf mehreren Kanälen Online Live ging es für Schlagbauer um 8:40 Uhr mit 20 Minuten Vorsprung auf Team Deutschland in den an diesem Tag kühlen und welligen Neusiedlersee. Weitere 20 Minuten dahinter durfte Team Österreich starten, bevor mit weiteren 60 Minuten Abstand die Norwegischen Stars losschwimmen durften.

Schnell mussten alle Teilnehmer feststellen, dass sich der See an diesem Tag von seiner unfreundlichen Seite präsentierte und Strömungen in verschiedene Richtungen und viele kleine Wellen den Triathleten das Leben schwer machten. Mit einer Schwimmzeit von exakt einer Stunde für die 3,8 km verlor Schlagbauer dabei jedoch bereits etwas weniger als erwartet auf seine Verfolger, wobei er anmerkt: „Als ich nach dem Schwimmen auf die Uhr schaute, fluchte ich zuerst etwas über meine Performance im Wasser, bevor ich nach dem Rennen erfuhr, dass es allen gleich ging.“

Mit 55 Minuten stieg Patrick Lange aus dem Wasser, mit etwa 58 Team Österreich und wie erwartet schwammen die spät gestarteten Norweger im 4er-Wechsel unter 50 Minuten.

180 km Radfahren

Äußerst schnell zeigten sich die Bedingungen am Rad: Mäßiger Wind aus der für Podersdorf idealen Richtung, kaum Sonne und nur ein kurzer Regenschauer kurz vor dem Wechsel zum Laufen machten es zu einer Highspeed-Verfolgung. Während der Langdistanzler aus Haselbach seine 180km in 4 Stunden 25 Minuten schon mit über 40 km/h im Durschnitt bewältigte, sah man dahinter für die in Staffeln halbierten beziehungsweise geviertelten Strecken Durchschnittsgeschwindigkeiten um die 45 km/h. So konnte zum Bespiel der Oberösterreicher Paul Ruttmann seine 90 km unter 2 Stunden bewältigen.

42,2 km Laufen

Nichtsdestotrotz war für Schlagbauer immer noch etwas Vorsprung für die abschließenden 42 km in den Laufschuhen übrig geblieben. Und so spitzte sich die Dramaturgie des Tages weiter zu. Während die Deutsche Staffel auf dem 2. Rang bis zum Halbmarathon immer näher an den Führungsläufer herankam (die Läuferin musste jedoch leider bei Kilometer 32 aufgrund der Redaktion nicht näher bekannten Problemen aufgeben), brausten die Norweger von ganz hinten mit 10 Kilometerzeiten von unter 30 Minuten heran. Für sie sollte der Startabstand jedoch im Endeffekt zu groß gewesen sein und die Endzeit von 7 Stunden und 14 Minuten nur für den 3. Platz reichen. An Spannung nicht zu überbieten war jedoch das Duell um den Sieg ab Kilometer 37 im Marathon, als Simone Kumhofer den Führenden Christoph Schlagbauer überholte, welcher seinerseits bereits davor dem langem Tag mit ein paar gehenden Schritten Tribut zollen musste. Zur Überraschung aller, unter anderem auch seiner selbst, konnte er nochmal zur Gegenattacke ansetzen, wie er uns hier schildert: „Wenn man nach so einer langen Führung hinter sich das andere Kameramotorrad kommen hört, glaubt man das war’s jetzt. Als ich dann von Simone überholt wurde und mit viel Aufwand den Schritt halten konnte, dachte ich mir jetzt muss ich nochmal probieren vorbei zu laufen, ich hab nichts zu verlieren. Ich glaubte jedoch selbst nicht daran, dass das gut gehen kann.“ Das schmerzverzerrte Gesicht in der Live-Übertragung gab den notwendigen Kraftakt sehr authentisch wieder, jedoch gelang es ihm sich auf dem letzten Kilometer noch einmal um ein paar Meter zu lösen.

Das Ergebnis

Und dieses Überholmanöver sollte Christoph Schlagbauer nach 8 Stunden und 37 Minuten mit nur 15 Sekunden Vorsprung auf die Österreicher, die in 7 Stunden und 58 Minuten finishten, zum Sieg in diesem einzigartigen Event reichen.

Nicht nur die Medien und die Triathlon-Fangemeinde zeigte sich von dem Event ausgesprochen angetan, auch die für die Sportler selbst und das Veranstaltungsteam rund um den Austria Triathlon Podersdorf und dem Team von OMNi-BiOTiC hatten sich die Mühen und Anstrengung der letzten Tage und Stunden gelohnt.