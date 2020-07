Auch dieses Jahr veranstaltet die Sektion Handball des Gleisdorfer Turnvereins das alljährliche Beachhandballturnier im Gleisdorfer Wellenbad. Auch Nicht-Handballer sind herzlich eingeladen teilzunehmen, denn wie jedes Jahr geht es um den Spaß und die Freude am Spielen. Am 08. wird der Erwachsenen- und am 09. August der Kinderbewerb ausgetragen.

Zahlreiche Handballer und Sportbegeisterte werden sich im Wellenbad messen, jedoch ist auch für die "Passiv-Sportler" gesorgt. Abseits des Platzes wird es einige spannende Gewinnspiele und Aktionen zu bestaunen geben.

Beach-Handball vermittelt in erster Linie eines: Die Verbindung von Handball, Spaß, Sonne und Strand-Feeling. Die „Open Air-Variante“ des Handballs ist für Kinder, Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen ein besonderer Anreiz.

Egal ob als Sportler oder als Fan, der GTV freut sich auf Ihr Kommen.