Die beiden Jungunternehmer Patrick Schinnerl und Daniel Krifter eröffneten in Weiz ein neues Tattoostudio. "BraveArt" ist neben Auto Pichler am Lärchenweg 2/1/1 im ersten Stock untergebracht.



In den letzten Wochen wurde noch kräftig gehämmert, geschliffen, geplant, gestaltet und dekoriert. Nun ist das Studio fertig geworden und lässt beim Betreten sofort etwaige Angst vor der Türe. Tätowiert waren vor Jahrzehnten noch meist Seeleute oder Gefängnisinsassen. Jetzt ist das "stechen" auf der Haut schon für viele mehr als nur ein "zur Schau" stellen. Viele Kunstwerke verdienen sich wahrlich diesen Namen. Auch Bürgermeister Erwin Eggenreich schaute vorbei und wünschte den Beiden viel Erfolg für die Zukunft. Ob er mit einem "Peckerl" nach Hause gegangen ist, konnte wir nicht eruieren. Ab sofort wird die Welt für viele wieder etwas Bunter, es sei denn, man schaut auf einen Termin bei den beiden Tattooprofis vorbei.

Anschliessend wurde noch in Jupp‘s Irish Pub bei einer "After Show Party" auf die Zukunft angestossen und gefeiert.

Mehr Infos zum Studio::

Lärchenweg 2

8160 Weiz

Tel.: 0664/ 994 242 95

studio@braveart-tattoo.com

www.braveart-tattoo.com