Denise Schellnegger erzählt von ihrem spannenden Traumjob, den sie seit 15 Jahren ausübt.

Der in Weiz ansässige Betrieb widmet sich sowohl dem Massiv- als auch dem Holzbau. Die Errichtung der Wohnprojekte mit den bekannten OASIS Wohnungen runden das Angebot ab. Für die optimale Ausführung der Bauprojekte sind alle notwendigen Gewerke unter der Marke Strobl vereint.

Denise Schellnegger ist eine von vielen langjährigen Mitarbeitern.

Foto: RegionalMedien

hochgeladen von Nadine Krainer

Die Redaktion der Woche besuchte Denise Schellnegger aus der Kreditoren-Buchhaltung an ihrem Arbeitsplatz.

Wie lange sind Sie schon im Unternehmen?

Denise: Ich bin bereits seit 15 Jahren für das Unternehmen tätig. Ich habe als Lehrling zur Bürokauffrau begonnen. Im Laufe der Jahre lernte ich verschiedene Bereiche wie Einkauf oder Personalverrechnung kennen, bis ich schließlich in der Kreditoren-Buchhaltung meinen Traumjob gefunden habe.



Warum haben Sie sich für Strobl Bau - Holzbau entschieden?

Denise: Grundsätzlich hat mich die Arbeit im Büro interessiert. Strobl bot mir damals die Möglichkeit im Rahmen eines Praktikums die Arbeit kennen zu lernen. Besonders der Spaß an der Arbeit und die netten Kollegen waren mir wichtig. Auch derzeit bieten wir angehenden Lehrlingen die Möglichkeit von Schnuppertagen. Damit beginnt die Karriere bei uns gleich mit einem positiven Gefühl.



Was ist das Besondere an Ihrem Arbeitsplatz?

Denise: Die Baubranche bietet durch die verschiedenen Projekte eine abwechslungsreiche Arbeit. Man ist von Beginn an involviert und sieht, wie etwas entsteht. Man lernt immer etwas Neues dazu. Ich konnte die Entwicklung der Firma vom analogen bis ins digitale Zeitalter miterleben und mitgestalten.

Was schätzen Sie an Ihrem Arbeitgeber?

Denise: Der positive Einfluss der Eigentümerfamilie ist spürbar. Das Arbeitsumfeld ist harmonisch und die Entscheidungswege sind kurz. Auch Weiterbildung wird großgeschrieben. Die Wertschätzung der Mitarbeiter zeigt sich im täglichen Miteinander, aber auch bei Mitarbeiter-Veranstaltungen. Am Freitag, 24.06.2022, gab es z.B. unser Sommerfest. Eine besondere Überraschung hat uns vor einiger Zeit per Post erreicht: wir haben einen 100 € Tankgutschein geschenkt bekommen. Da fällt der Weg zur Tankstelle leichter! Ich kann meine Arbeitszeiten flexibel gestalten, wobei es 40-Stunden-Woche Kernarbeitszeiten mit Gleitzeitmodellen gibt.



Warum würden Sie Strobl Bau - Holzbau weiterempfehlen?

Denise: Das aktive Mitgestalten des Arbeitsbereichs ist überzeugend. Nette Kollegen, spannende Projekte und immer etwas Neues beschreiben die Arbeit am besten. Wer darauf Lust hat, ist bei uns sicherlich richtig.

