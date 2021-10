Das eigene Eis im Garten pflücken? Die Eisoase machte es möglich. Heuer konnte die private oder betriebliche Obsternte zum Eisschatz werden. Statt einfrieren im Keller konnten Gärtner und Landwirte aus der Oststeiermark ihre Obstmengen von der Eisoase mit Gewinn veredeln und eine (eigene) 100 % vegane Fruchteissorte entstehen lassen.

Die schmackhaftesten Früchte der Oststeiermark machen den international prämierten Eismacher Fredi Wagner glücklich. Die Zauberformel für glücklich Gefrorenes sind immer erstklassige Früchte. Mit im eigenen Obstgarten oder in kleinen landwirtschaftlichen Betrieben gereiften Früchten gefriert die Eisoase die schmackhaftesten Früchte der Region und stellt das wohl glücklichste Eis der Welt her. Glückliche Früchte sind alle natürlich oder biologisch gereiften Früchte aus dem eigenen Garten oder regionalen Obstplantagen, die Abnehmer suchen. Die Eisoase freute sich auf süße Früchte von A wie Apfel bis Z wie Zwetschke - am liebsten 100 % natürlich oder in Bio-Qualität. Mindestabgabemenge waren jeweils 5 kg glückliches Obst und der Mehrwert für alle Eisgärtner konnte in Bar oder in Eiskugelschecks abgerufen werden. Dabei wurde nicht nur die üblichen Obsorten wie etwa Apfel oder Birne angeliefert, sondern auch exotischere wie etwa Indianerbananen, die in der Gemeinde St. Ruprecht an der Raab heranwachsen. Aber auch ein Eis aus dem Muscaris-Traubensaft von Nachwuchs-Landwirt Elias Posch gelang der Eisoase mit Bravour.

Ein Fest für die Früchte

Zum Dank an die vielen Eisgärtner, wie etwa die Familie Stixpeter aus Floing, Timischl aus Untergroßau und vielen mehr gab es ein Erntedankfest direkt vor den Produktionsräumlichkeiten in Pischelsdorf. Dabei durfte auch ein Blick hinter die Kulissen des Eismachens geworfen. Als Dank gab es zusätzlich ein Geschenk der Familie Wagner rund um Tochter Ursula und Fredi.

Glück ist, wenn dein Eis im Garten wächst

Das Projekt soll auch in Zukunft fortgesetzt werden. Früchte aus dem eigenen Garten oder Obstgarten erwartet eine süße Zukunft in bester Gesellschaft. Interessierte Eisgärtner erhalten mehr Informationen aufwww.eisoase.at unter Eisgärtnerei oder kontaktieren direkt Ursula Wagner unter 0664 5483833 bzw. office@eisoase.at.

Mehr dazu auf www.eisoase.at