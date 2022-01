Michaela Tödling hat dieser Tage in Birkfeld ihren ersten eigenen Shop eröffnet. In Fischbach bewirtschaftet sie mit ihrem Lebensgefährten einen Bergbauernhof. Jetzt kommt sie für zwei Tage in der Woche nach Birkfeld, um ihre Kunden begrüßen und ihre Wünsche soweit es geht zu erfüllen.

Birkfeld. Im Kreativkastl in Birkfeld gibt es schon länger verschiedene Produkte von Tödling zu kaufen. Jetzt aber hat sie noch in ihrem Elternhaus ein Büro samt Verkaufsfläche und Werkstatt bezogen. Hier war bis zu ihrer Pensionierung im Jahr 2019 ihr Mutter Maria Tödling mit ihrer Werbeagentur am arbeiten.

Jetzt ist Michaela Tödling mit ihrer Firma "krea by Mela" eingezogen. Hier entstehen kreative und personalisierte Geschenke. Von Tassen, Flaschen, Textilien, Polster bis hin zu Taschen kann hier alles mit Fotos oder Sprüchen bedruckt werden. Kräutertees oder Kräutersalz vom eigenen Bergbauernhof sind auch im Geschäft zu erwerben. Viele Bestellungen kommen per Mail oder auch Whatsapp.

Adresse und Öffnungszeiten:

Dienstag und Donnerstag jeweils von 8-12 bzw. 13-17 Uhr

Fischbacher Straße 26 (gegenüber Autoservice Birkfeld)

8190 Birkfeld

