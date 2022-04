Installateur Neubauer in Eggersdorf bildet wieder Lehrlinge aus und macht Jugendliche fit für die Zukunft.

Sie sind gefragter denn je: Installations- und Gebäudetechniker:innen spielen bei der notwendigen Energiewende eine zentrale Rolle. Rund 600.000 österreichische Haushalte heizen noch mit Öl. Um das in den nächsten Jahren zu ändern, braucht es qualifiziertes Fachpersonal.

Frauenpower ist im interessanten Lehrberuf erwünscht.

Foto: Neubauer

hochgeladen von Nadine Krainer

Die Firma Neubauer bildet bereits seit mehreren Jahrzehnten die Fachkräfte von morgen aus. Rund 160 Jugendliche haben im Installationsbetrieb in Eggersdorf in den letzten 48 Jahren ihre Lehre absolviert. Ein besonderes Highlight: Jede zweite Woche hat man am Freitag frei.

Ab sofort werden Lehrlinge eingestellt, die zu Installations- und Gebäudetechniker:innen ausgebildet werden. In den ersten beiden Jahren absolvieren die Lehrlinge das Grundmodul, in dem ihnen alle nötigen Basics mit auf den Weg gegeben werden. Im dritten Lehrjahr wird im Rahmen des Hauptmoduls besonderes Augenmerk auf die Gas- und Sanitärtechnik gelegt. Wer auch ein viertes Lehrjahr absolviert, erhält zusätzlich eine intensive Ausbildung im Schwerpunkt Heizungstechnik.

Die Ausbildung bei Neubauer ist abwechslungsreich.

Foto: Neubauer

hochgeladen von Nadine Krainer

Nach der Lehre stehen fertig ausgebildeten Installateur:innen alle Türen offen, auch bei Neubauer. 25 ehemalige Lehrlinge sind immer noch im Unternehmen beschäftigt, einige davon in leitenden Positionen.

Individuelle Ausbildung

Gezielte Förderung ist dem Betrieb aus Eggersdorf für seine Schützlinge sehr wichtig. Deshalb wurde 2017 die Neubauer Lehrlingsakademie in Kooperation mit dem WIFI ins Leben gerufen. Das Wissen aus der Berufsschule wird in regelmäßigen Einheiten individuell vertieft und praxisnahe umgesetzt. Teil des Trainings sind auch die im Berufsleben so wichtigen Soft Skills wie Kommunikations- und Teamfähigkeit.



Interesse an einem Job mit Zukunft?

Bewerbung per Mail an office@neubauer-hls.at oder

einfach unter der Nummer 03117/2420 anrufen.

Kontakt:

Neubauer GmbH

Hauptstraße 66, 8063 Eggersdorf

Tel.: 03117 / 24 20

E-Mail: office@neubauer-hls.at

www.neubauer-hls.at