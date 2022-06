[b]Das Landring Lagerhaus in Pischelsdorf hat ein größeres Angebot für seine Kunden geschaffen.

[/b]

Direkt an der B54 gelegen wird das Landring Lagerhaus in Pischelsdorf von den Kunden gerne besucht. Heuer wurde daher die Verkaufsfläche auf ca. 1.000 m² vergrößert und das Sortiment an die Nachfrage der Menschen aus der Region angepasst.

Gleich mehrere Herausforderungen wurden vom verantwortlichen Team gut gemeistert.

Bei der Wahl der Gartenmöbel achtet man auf das Gesamtkonzept.

Foto: Fotostudio Alexandra

hochgeladen von Nadine Krainer

Raumoptimierung



Schließlich galt es, sich nach dem bestehenden Gebäude zu richten, den vorhandenen Platz zu optimieren, den gesamten Umbau ohne Unterbrechung des Geschäftsbetriebes durchzuführen, die Anordnung übersichtlich zu gestalten und die Artikel in einem modernen Umfeld zu präsentieren.

„Nutzen Sie die Möglichkeit - bei ihrem nächsten Einkauf bei uns im Landring Pischelsdorf - sich davon zu überzeugen!“, sagt der Standortleiter Thomas Herbst - mit Stolz auf sein Team.

Großes Angebot

„Da wir ein sehr breites Sortiment verfügbar und lagernd haben, ist es wichtiger denn je, für unsere Kunden die Waren gut präsentieren zu können. Gerne haben wir etwa € 200.000,- in den Markt investiert und werden auch in den nächsten Jahren in die Außengestaltung und Photovoltaik investieren“, so der Geschäftsführer Georg Rockenbauer.

Das Lagerhaus ist der Partner vor Ort für Profis oder Heimwerker.

Foto: Fotostudio Alexandra

hochgeladen von Nadine Krainer

Der Landring betreibt ein dichtes Filialnetz in der Großregion Weiz und bietet vom landwirtschaftlichen Bedarf, Baustoffen- über Maschinen und Service, bis hin zu einem großen Sortiment im Haus und Gartenmarkt alles, was die Menschen für das Leben am Land brauchen.

Drei Bauabschnitte

Das Landring Lagerhaus in Pischelsdorf ist neben den 15 weiteren Standorten im Bezirk Weiz eine sehr wichtige Filiale für die Region.

Um sich mit den passenden Pflanzen einzudecken, stehen unsere Gartenexperten zur Verfügung.

Foto: Fotostudio Alexandra

hochgeladen von Nadine Krainer

Der Bau & Gartenmarkt vom Landring Lagerhaus Pischelsdorf wurde in drei Bauabschnitten umgebaut. Mitte November bis Mitte Dezember letzten Jahres wurde mit den Arbeiten begonnen. Darauf folgte im Februar der zweite Teil, bis schließlich von Ende März bis Ende April die Umbauarbeiten fertiggestellt werden konnten.

Kontakt:

Landring Pischelsdorf

Lagerhausgen. & Co.KG.

8212 Pischelsdorf 330

Tel.: 03113 / 23 81 40 29

www.landring.at

Täglich 7:30 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 18:00 Uhr

Samstags 07:30 bis 12:00 Uhr