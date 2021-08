Seit fast drei Jahrzehnten ist Michaela Strasser in der Schuhbranche tätig. Jetzt hat sie in St. Ruprecht ihr eigenes Geschäft (Michi's Schuhmode) eröffnet. Mitten in St. Ruprecht an der Raab, im ehemaligen Schuhgeschäft Raiser, das im letzten Jahr pensionsbedingt geschlossen hat.

Bei der Firma Baumgartner und Stiefelkönig in Graz war Strasser schon Filialleiterin und bildete auch Lehrlinge aus. Dann kam sie zum Schuhgeschäft Raiser in ihren Heimatort. Das sie einmal das Geschäft ihrer Chefleute übernehmen sollte, darüber wurde schon länger gemunkelt. Nun ist es soweit.

Mit Mitarbeiterin Brigitte geht es nun endlich los, denn die die neueste Herbstkollektion ist auch schon eingetroffen. Schuhreparaturen und eine Kleiderreinigung werden dem Kunden auch angeboten. Bürgermeister Herbert Pregartner gratulierte Strasser zum Entschluss, das es jetzt das Schuhgeschäft im Ort noch weiter gibt. Nicht nur er war am Eröffnungstag von der großen Auswahl und der Qualität der Schuhe überzeugt. Viele Kunden stürmten regelrecht das Schuhfachgeschäft. Auch die kompetente Fachberatung ist ein Plus, das Kunden hier einfach zu schätzen wissen.

Die Öffnungszeiten vom Michi's Schuhmode sind Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr, Samstag von 8 bis 12 Uhr.

Das Geschäft findet man in der Unteren Hauptstrasse 26, in 8181 St. Ruprecht an der Raab.

