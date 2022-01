Im Bezirk herrscht weiterhin einen Arbeitslosigkeit von unter drei Prozent. Personal wird weiterhin stark gesucht und benötigt.

So betrug die Arbeitslosenquote im November in Weiz 2,6 Prozent und in Gleisdorf 2,8 Prozent. Damit sind die beiden AMS-Standorte die einzigen in der Steiermark, bei denen die Quote unter der Marke von drei Prozent liegt. Auch österreichweit ist man damit klar im Spitzenfeld.

Insgesamt sind im Bezirk 2.128 Personen (1.028 beim AMS-Standort Weiz und 1.103 in Gleisdorf) als arbeitslos vorgemerkt. Diese Zahlen sind statistisch gesehen niedriger als im Dezember der Jahre 2019 und 2020. Demgegenüber gibt es auch wesentlich mehr Jobangebote im Bezirk als in den Vorjahren. So sind in Weiz 624 Stellenaufträge beim AMS verfügbar. Allein im Dezember sind 252 neue Stellenaufträge eingelangt. Auch in Gleisdorf spiegelt sich dasselbe Bild wieder, denn dort gibt es 761 offene Stellen im Bestand. Auch hier sind im Dezember 244 Stellen neu gemeldet worden.

Überblick über den Stellenmarkt

Der Arbeitskräftemangel beschäftigt auch im neuen Jahr die Betriebe des Bezirks. Mit Stiftungs- sowie arbeitsplatznahen Ausbildungen wolle man seitens des AMS hier entgegenwirken. Ebenso wird auch ein großer Fokus auf die Facharbeiter der Zukunft gelegt, neben den ausgeschriebenen Arbeitsstellen sind auch viele Lehrlingspositionen sehr gefragt. Jobs im und um den Bezirk Weiz findet man in unserem Jobportal (hier klicken).

Schwerpunktthema Lehre

