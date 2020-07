RSB weitet Steuerberatung bis nach Wien aus

Neben dem Hauptstandort in Birkfeld und den Zweigstellen in Passail und Lannach hat die RSB Steuerberatungs GmbH nun in Wien ihren vierten Standort eröffnet.

Die RSB Steuerberatungs GmbH mit Hauptsitz in Birkfeld hat mit der Übernahme der "ATP Austrian Tax Partner Steuerberatung GmbH" im Juli 2020 nicht nur ihren vierten Standort eröffnet, sondern auch ihren Kundenstock vergrößert. Insgesamt 30 Mitarbeiter kümmern sich um die individuelle Beratung und langfristige Begleitung der Kunden im unternehmerischen Bereich.

Egal ob Unternehmen oder Privatperson, es zählt der Mensch und sein Anliegen. Die Klienten sollen auch von den neuen Möglichkeiten, welche sich durch die Digitalisierung ergeben profitieren.

Für die Partner, Hannes Reisenhofer und Matthäus Hofer, Geschäftsführer der RSB Steuerberatung sind vor allem die engagierten Mitarbeiter der Schlüssel zum Erfolg. „Mit der Übernahme bauen wir unsere Position als mittelständische Steuer- und Unternehmensberatung in Österreich weiter aus. Eine unserer großen Stärken, die individuelle, persönliche und gesamtwirtschaftliche Beratung, können wir nun noch besser einsetzen. Uns ist es vor allem wichtig, dass sich die Klienten durch die Neuübernahme weiterhin gut aufgehoben fühlen und uns als wichtigen Partner an ihrer Seite sehen", sagen Hannes Reisenhofer und Matthäus Hofer, Geschäftsführer der RSB Steuerberatung.