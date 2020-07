Mit den "Helping Hands Austria" hat Maria Bleykolm in Weiz eine Vermittlungsagentur für 24-Stunden-Pflege, Personenbetreuung und Haushalt eröffnet.

Begonnen hat alles vor sieben Jahren an einem kleinen Tisch im Café von Maria Bleykolm. Dort kam die gebürtige Rumänin durch Zufall dazu, jemandem privat eine Pflegerin zu vermitteln. Und da der Bedarf immer mehr gestiegen ist und österreichische Kräfte Mangelware sind, hat sich Maria Bleykolm nun mit einem eigenen Geschäft im Zentrum von Weiz (K&K Passage) selbstständig gemacht. Gemeinsam mit ihren zwei Söhnen, Florentin-Bogdan Ciuraiu und Benjamin Ciurariu, vermittelt sie nun Pflegekräfte aus Rumänien für die Stadt Weiz und Umgebung. "Gerade im Bereich der Pflege ist es besonders wichtig einen Ansprechpartner zu haben", so Bleykolm.

Präsent und professionell

"Der persönliche Kontakt vor einer Vermittlung ist uns besonders wichtig", erzählt Maria Bleykolm, "und die Verbindung von Familie und Pflegerin". Deshalb arbeiten seit Kurzem vom Zentrum in Weiz aus mit einer Agentur in Rumänien zusammen und bringen so die passende Kraft, mit der passenden Ausbildung, zu bedürftigen Personen in Weiz. "Zuerst schauen wir, welche Pflegestufe eine Person hat und welche Pflege derjenige benötigt, dann suchen wir dazu die passende Kraft mit unterschiedlicher Ausbildung", erzählt Benjamin Ciurariu. Von einer 24-Stunden-Pflegerin bis zu einer Betreuerin für Personen oder den Haushalt findet das Familienunternehmen immer den richtigen Kontakt.

Pflegekräfte richtig vermitteln

Seit 28 Jahren ist Bleykolm in Weiz. Ihre Wurzeln nach Rumänien haben ihr nicht nur gute Kontakte für Ihr neues Geschäft verschafft, sondern helfen auch bei der Kommunikation. Denn die Pflegekräfte werden von den "Helping Hands Austria" nicht nur angeworben und vermittelt, sondern auch auf die künftige Stelle vorbereitet, was besonders in der Anfangsphase viel Unterstützung bedarf. Die Pflegekräfte selbst sind dann selbstständig angemeldet. "Ältere Menschen müssen die Möglichkeit haben Zuhause bleiben zu dürfen, auch wenn die Gesundheit schlechter wird", sagt sie weiter und verweist auf ein Sprichwort: "Man darf einem alten Baum nicht die Wurzeln abschneiden."

"Wenn man einen der wichtigsten Menschen in seinem Leben jemand anderem zur Pflege übergibt, dann braucht man Vertrauen", ist Bürgermeister Erwin Eggenreich stolz diese Vertrauensperson in Maria Bleykolm in Weiz zu haben.