Shoppen, rasten und auftanken kann man nun beim "Yes"-Center noch moderner und nachhaltiger.

Die Familie Rath investierte rund zwei Millionen Euro in eine umfassende Ökologisierungs- und Digitalisierungsoffensive ihres "Yes"-Nahversorger-Centers und in ein Kleinwasserkraftwerk. Wie können wir die Zukunft ökologisch und ökonomisch nachhaltig gestalten, war die zentrale Frage im Hinblick der umfassenden Neugestaltung des Centers, das direkt am Kreisverkehr in Ilztal liegt.

In erster Linie sollte thermische und elektrische Energie effizient eingespart werden: Dies wurde durch die thermische Sanierung der gesamten Gebäudehülle, der Umrüstung der Kältetechnik auf energieeffiziente Aggregate und umweltfreundliche Kältemittel sowie frequenzgesteuerte Motoren in der Tankstellen- und Autowaschtechnik umgesetzt. Des Weiteren sollte die restliche benötigte Energie möglichst durch dezentrale eigene Produktion abgedeckt werden. Thermisch versorgt sich das Unternehmen bereits seit 2006 mit seinem eigenen Biomassen-Heizkraftwerk autark. Nun wurde der Bereich Elektrizität weiter in Angriff genommen. Die verfügbaren Dachflächen wurden mit dem Ausbau der Photovoltaik (von ursprünglich 30 kWp auf nunmehr 104 kWp) ergänzt.

Intelligentes Speichersystem

Am Ilzbach wird ein bestehender Querverbau revitalisiert und mit einer Fischaufstiegshilfe ausgestattet sowie eine Wasserkraftschnecke errichtet. Die daraus substituierte Energie wird in ein intelligentes Energie-Management-Speichersystem eingespeist und mit einem blackout-tauglichen Notstromaggregat auch krisensicher ergänzt. Im Bereich der Autowaschanlage wurde eine biologische Abwasserrecyclinganlage installiert, die die Trinkwasser-Ressourcen für die Anlage um rund 70 Prozent reduziert.

Diese Ökologisierungs- und Digitalisierungsoffensive wurde aus Mitteln des Klima- und Energiefonds gefördert und im Rahmen des Programms KEM-Mustersanierung durchgeführt. Weitere Förderungen aus Mitteln der öffentlichen Hand wurden von aws, Kommunalkredit, dem Land Steiermark, der ÖeMag, sowie der Gemeinde Ilztal bereitgestellt, um dieses mustergültige Projekt realisieren zu können.

Öffnungszeiten:

Mo-Sa: 5-21 Uhr,

sonn- und feiertags: 6-21 Uhr

Café:

Mo-Sa: 5-23 Uhr,

sonn- und feiertags: 6-23 Uhr

hochgeladen von Nadine Krainer