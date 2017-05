4. Bereichstauchlager am Attersee mit FF Weiz und Gleisdorf

13.05.2017, 08:33 Uhr

Das diesjährige Tauchlager welches vom 11.5 - 13.5. 2017 beim Ausbildungszentrum des Landesfeuerwehrverbandes ÖO am Attersee stattfand, stand ganz im Zeichen des im September voriges Jahres tödlich verunglückten Feuerwehrkameraden und Einsatztaucher, Bereichskommandanten - Stellvertreter von Fürstenfeld BRAls Zeichen der Wertschätzung wurde im Zuge eines gemeinsamen Gedenkganges eine Erinnerungstafel im Attersee auf eine Tiefe von rund 15 Metern mit allen Tauchern errichtet.Insgesamt nahmen an der Fortbildungsveranstaltung 14 Einsatztaucher und 3 Schiffsführer, mit 3 Booten am Tauchlager teil. Einerseits wurde das Lager von den erfahrenen Tauchern dazu genützt, verschiedenste Übungen wie Tiefen -, Navigation- und Orientierungstauchgänge durchzuführen, andererseits konnten sich neu hinzugekommene junge Taucher auf die weitere Ausbildung zum 2* Taucher vorbereiten und wurden dazu von erfahrenen Kameraden begleitet. Dazu wurden auch gemeinsame Ausfahrten mit den Booten genutzt um auch den Einstieg in das Wasser vom Boot aus und den freien Abstieg in die Tiefe ohne Anhaltspunkt zu üben. Hierfür wurden insgesamt über 75 Tauchgänge von den Teilnehmern absolviert.Die Tauchgruppe V mit Bereichs-Wasserdienstbeauftragten des Bereiches Weiz, BI d.F.bedankte sich beim ÖO -Landesfeuerwehrverband für die zur Verfügung- Stellung des Ausbildungszentrums und bei den Teilnehmern für die rege Teilnahme, das disziplinierte sowie kameradschaftliche Verhalten aller Teilnehmer.