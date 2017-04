AT

Am 29. April öffnet um 11 Uhr das Bauerngartl seine Pforten. Alle Freunde von Volksmusik, Brauchtum, Speis' und Trank sind eingeladen, nach Anger zu kommen. An mehr als 20 Ständen gibt es bäuerliche Spezialitäten aus Kuchl und Keller sowie Kunsthandwerk und viel Musik.

Wem über der Erde noch zu wenig geboten wird, der kann im Steinpeißhaus in die Angerer Unterwelt abtauchen. Erstmals wird der Keller des Freihauses geöffnet.