Da wo die Raab entspringt

01.05.2018, 16:11 Uhr

Nach dieser Rast an der Quelle geht es weiter hinauf zum Schwoabauerkreuz hinunter zum Holzmeister und auf der anderen Talseite hinauf zum Heulantsch wo wir vom Gipfelkreuz hinunterschauen zum Teichalmsee.Am See angekommen ist es nur mehr ein kurzes Stück zum Almerlebnispark wo die Kinder einen schönen Platz zum Spielen haben und die größeren und großen können in den Seilen hoch oben auf den Bäumen klettern. Einige Bilder und ein kurzes Video habe ich Euch wieder mitgebracht,vielleicht hat jemand Lust und kommt ins schöne Almenland. https://youtu.be/rvLQL5ZkCv8 - Raabursprung