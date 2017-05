Gleisdorf Lesefestival - Ganz schön verspielt

Ganz schön verspielt

Für Kinder von 2 bis 10 Jahren in Begleitung von Eltern und/oder Großeltern



Warum leuchten Kinderaugen auf, wenn Erwachsene Geschichten vorlesen? Weil sie neue Welten erschaffen, in denen alles möglich ist! Wir alle unterliegen dem Zauber der Phantasie, Bücher machen uns fröhlich oder trösten uns, sie sind aufregend und man kann herrlich Kuschelzeit mit ihnen erleben. Warum leben alle Großen so richtig auf, wenn Kinder auftauchen? Weil sie ungehemmt lachen und spielen! Wir alle tragen diese Sehnsucht nach Lachen und Fröhlichkeit in uns, wir lieben die Begeisterung, die Kreativität und das Spielen unser ganzes Leben lang. Lesen, spielen und lachen macht uns Freude und hält uns fit – geistig wie körperlich. Deshalb laden wir zu einem „ganz schön verspielten“ Lesenachmittag ein, an dem nach Herzenslust in jedem Alter geschmökert, gespielt und gelacht werden kann.



Leitung: Petra Hiebaum-Mathi (EKiZ Gleisdorf) und Doris Karner-Pytel (Pfarrkindergarten Gleisdorf)



Eintritt frei!