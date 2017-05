Gleisdorf: Reparier-bar mit Fahrradcheck und E-Bike Test

In der Polytechnischen Schule in Gleisdorf

Speziell zum Maitermin am 13.05. organisiert die Reparier-bar einen Fahrradcheck (9.00 bis 12.00 Uhr). Wir helfen jedem, sein Fahrrad zu prüfen, Gangschaltung und Bremsen einzustellen, die Kette zu reinigen und andere Kleinigkeiten in Ordnung zu bringen. Sind größere Reparaturen nötig, wird festgestellt, was zu tun ist. Diese Reparaturen können von einem Radhändler durchgeführt werden. Dafür wird es von Fahrradhändlern Gutscheine geben.

Wir laden auch herzlich zum Austausch über interessante Radstrecken in der Umgebung und zur Diskussion über Fahrradfreundlichkeit in der Stadt. Wir werden dazu eine Karte von Gleisdorf auflegen, auf der jeder gleich Verbesserungsvorschläge und kritische Stellen eintragen kann. Für alle Interessierten wird es auch verschiedene E-Bikes zum Ausprobieren geben.Kommt zur Reparier-bar in der Polytechnischen Schule (gegenüber Turnsaal der Neuen Mittelschule) in Gleisdorf und bringt Eure Räder mit. Oder kommt zum Testen der E-Bikes. Sagt den Termin auch Euren Freunden weiter!