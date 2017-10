Hochzeitsmesse in St. Margarethen/Raab

Am 28. Oktober 2017 von 10:00 bis 18:00 Uhr präsentieren Unternehmen aus deiner Nähe ihre Arbeiten in der Hügellandhalle / St. Margarethen an der Raab und bieten dir gemeinsam ein Rundumpaket für deine Hochzeit. Wo bekommt man das perfekte Brautkleid her? wie erstell ich eine passende Einladung? Diese und viele Fragen mehr werden bei der "Hochzeits meetup 2017" von Experten beantwortet.