Kleinkunst - Ausstellung in Gniebing

08.05.2017, 14:08 Uhr

1. Walter Weiß bringt uns mit seinem jungen Hobby, dem Gestalten von alten Weinstöcken ins Staunen. Seine Kreativität reicht von Lampen und Laternen über balancierenden Flaschenhaltern bis zu witzigem Besteck für Design-Junkies.2. Maler Josef Eibl beeindruckt mit seinen Gemälden durch alle Jahreszeiten. Vom farbenfrohen Blumenbild über entspannende Schneelandschaften bis zu abstrakten Landschaften ist alles dabei.3. Von der Bastelrunde Neutillmitsch runden Mosaikwerkstücke die Ausstellung ab. Kugeln, Töpfe und Herzen werden auf Bestellung auch nach persönlichen Wünschen hergestellt.Walter Weiß ist bei der Ausstellung persönlich anwesend und verrät sogar sein handwerkliches Vorgehen. Beispiele von angefangenen Werkstücken erleichtern das Verständnis. In nur einem Jahr hat er sich so viel Wissen angeeignet, welches er auch gerne weitergibt. Neu war für mich, dass er anhand des Weinstocks sogar die Rebensorte erkennen kann. Neu für meinen Wortschatz war seine Bezeichnung "für Design-Junkies", mit welcher er besonders ausgefallene Stücke beschreibt. Der Diät-Löffel hätte das Zeug um den Weltmarkt zu erobern.Die Ausstellung ist noch am 12. und 13. Mai, jeweils von 14:00 bis 19:00 im Gemeindezentrum (Jugendraum) von Gniebing zu sehen.