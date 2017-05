Musikkabarett mit Sam unplugged in Thannhausen

Bereits zum 3. Mal gastiert die Musikkabarettgruppe in Thannhausen.Sam unplugged begeistert mit ihrer Musik die den Bogen über Pop-Balladen, Countrymusik, heiße Latino-Rhythmen, Swing, Blues bis hin zum erdigen Rock spannt.Mit ihrem neuen Programm „A la carte“ treffen vier Herren sich zu einer Generalprobe, in der alles außer Rand und Band gerät...Lassen Sie sich diese tolle Musikcomedy nicht entgehen.Karten gibt es im VVK € 15,-- im Gemeindeamt und bei der Trafik am Hauptplatz.