Orchesterkonzert - Kammerorchester Gleisdorf

OrchesterkonzertRhapsodie in BlueKammerorchester GleisdorfLeitung: Gunter SchablSolist: Davorin Mori/KlavierProgramm:Ein Amerikaner in Paris/G. GershwinRhapsodie in Blue/G. GershwinMusik von Leroy AndersonGershwin ist einer der beliebtesten amerikanischen Komponisten, der vor allem durch seine Broadway-Melodien weltweit bekannt wurde. Seine "Rhapsodie in Blue" ist ein Meilenstein in der Musikgeschichte. Gershwin bringt hier sinfonische Orchestermusik mit Jazz in Einklang und macht daraus ein virtuoses Klavierkonzert. Solist ist der slowenische Pianist Davorin Mori.

Mit "Ein Amerikaner in Paris" steht noch ein weiteres Werk von Gershwin auf dem Programm, das aufgrund der einprägsamen Melodien auch in einem Musical verfilmt wurde.Dieses amerikanische Programm wird durch Leroy Anderson komplett, da Anderson es wie kein anderer verstand, kurze, originelle und unterhaltsame Musikstücke für großes Orchester zu komponieren. Als „Soloinstrumente“ kommen z. B. eine Schreibmaschine (The Typewriter) oder Sandpapier (Sandpaper Ballet) zum Einsatz. Blue Tango war in den US Charts auf Platz 1, Syncopated Clock war Titelmelodie der Late Show. Das Publikum erwartet im zweiten Programmteil humorvolle Musik mit zahlreichen Solisten.KartenverkaufInfo-Büro Gleisdorf, 0800/312512Mitglieder des Kammerorchesters Gleisdorf bzw. Musikschule Gleisdorf, (03112) 2601-8611. Kat. VVK € 18,- , AK keine Kat. 1, Jugend (bis 18 Jahre) VVK € 7,-, AK keine Kat. 1, Kinder unter 12 Jahren frei2. Kat. VVK € 16,-, AK € 18,-, Jugend (bis 18 Jahre) VVK € 5,-, AK € 7,-, Kinder unter 12 Jahren frei