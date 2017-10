Palatschinkenfest in Sinabelkirchen

Die SPÖ Sinabelkirchen lädt am Samstag, den 14. Oktober ab 15 Uhr zum Palatschinkenfest ins Foyer der Sport- und Kulturhalle Sinabelkirchen ein. Neben Marmelade- und Schoko-Palatschinken kamen in den Vorjahren vor allem pikante Palatschinkenvariationen sehr gut an. Diese wurden auch mit sehr kreativen Namen wie "Arbeiter-Palatschinke", die "Sugo-Palatschinke á la Hannes" und die "Steirische Apfel-Palatschinke" gezielt in Szene gesetzt.