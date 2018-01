Schneeschuhwanderung Hauereck Schutzhütte

Schneeschuhwandern begeistert immer mehr Menschen und ist die passende Alternative zum Skisport. Weg vom Touristenrummel auf den Pisten, mitten hinein in abgelegene Waldwege, über tief verschneite Bergwiesen und gewundene Pfade einfach die Stille, die Natur oder das Panorama genießen. Atme reine, frische Bergluft und tanke deinen Körper mit neuer Energie.Ob alleine oder in einer Gruppe - auf alle Fälle sorglos und geplant mit einem erfahrenen und geprüften Bergwanderführer!

Ausgangspunkt ist diesmal die Alpler Schanz oberhalb des Roseggerhofes in St.Kathrein am Hauenstein. Ziel ist die Schutzhütte am Hauereck.Dauer: ca. 5-6hKosten: 23- p.P. =>Verleih von Schneeschuhen und StöckenDetails zur Ausrüstungsliste und die weiter Terminübersicht siehe anbei.Informationen und Anmeldung bei Kurt Maierhofer, Bergwanderführer unter 06803319386 oder k.maierhofer@outlook.com