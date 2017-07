Sing & Dance Workshop 2017

Sing & Dance Workshop für Kinder und Jugendliche ab 10 Jahre!



27. - 31. August 2017, Forum Kloster, Gleisdorf



Liebe SängerInnen, liebe TänzerInnen!

Du hast die Begeisterung für das Singen und/oder Tanzen - wir geben dir die Möglichkeit und das nötige „Werkzeug“ dein Talent einen Schritt weiter zu entfalten. Zum diesjährigen 5. Jubiläum erweitern wir unser Referenten-Team sowie das Workshop-Programm! Aufgrund der großen Nachfrage teilen wir in zwei Altersgruppen, zeitlich getrennt in Vormittags- und Nachmittagsunterricht, und können dadurch noch intensiver an der Entfaltung eurer Begabungen arbeiten. Am 5. Tag werden wir dann beide Gruppen zusammenführen und unterstützt durch eine professionelle LIVE- Band eifrig an einer fulminanten Abschlussperformance im forumKLOSTER basteln. Große Nummern aus aktuellen Musicals sowie Pop- und Jazzsongs stehen auf dem Programm. Lerne Neues kennen, triff Gleichgesinnte und freue dich auf künstlerische Höhepunkte!

„Sing & Dance“ – wir freuen uns auf DICH: Marianne Weninger, Simone Kopmajer, Franz Jochum, Cynthia Coffin-Kuzinas, Alexandra Auckenthaler, Reinhardt Winkler.