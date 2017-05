Tag der offenen Ateliertür im Bezirk

Über 200 Künstlerinnen und Künstler des Landes Steiermark öffnen ihre Ateliers und Werkstätten an diesem Tag. Neben dem Galerien- und Ausstellungsbetrieb ist der Atelierbesuch eine weitere Möglichkeit zur Kunstkommunikation. Wir, die Künstlerinnen und Künstler laden die BesucherInnen auf das Land und in die Stadt, ins Ambiente des künstlerischen Lebens und der Kunstproduktion, ein.Im Bezirk Weiz nehmen 31 KünstlerInnen teil. Der "Tag der offenen Tür" der freischaffend bildenden Künstlerinnen und Künstler wird vom freischaffenden Künstlerduo Anne und Peter Knoll organisiert.

Projektinformation, Initiative und Organisation:Anne & Peter Knoll 0043 (0)3113 2242, atelierknoll@aon.atMarlies Gutmann, Albersdorf/GleisdorfMichaela Knittelfelder-Lang, Pöllau/GleisdorfGernot Schrampf, GleisdorfAngelika Thon, GleisdorfGabi Troester, GleisdorfHerta Niederl-Lehmann, Altenberg/GleisdorfRoswitha Weingrill, AngerKarl Dobida, Oberfeistritz bei AngerBirgit Kohlhofer-Pieber, Oberfeistritz bei AngerHildegard Kulmer, Waltraud Wilfing, Ingrid Allmer, Sandra Kaiser, Lebing b. FloingHerbert Maierhofer, BirkfeldHans Reitbauer, BirkfeldAnne & Peter Knoll, Pischelsdorf am KulmRichard Frankenberger, Rohrbach am KulmChristian Strassegger, ReichendorfAdriana Schatzmayr, Pischelsdorf am KulmSusanne Posch, Rotgmos bei Gersdorf a. der FeistritzAnna Jenner, Hohenilz bei Puch bei WeizDoris u. Franz Rosenberger, Preding b. WeizAlbert Schmuck, Trennstein bei WeizAnna und Andreas Tauser, Ponigl bei WeizJohann Vidrich, Mortantsch bei WeizIngrid und Birgit Pfeiffer, Neudorfberg bei Unterfladnitz