Tier und Spielpark Preding

14.07.2017, 12:43 Uhr

Der Pensionistenverband Gleisdorf lud zum diesjährigen Oma-Opa-Enkel-Ausflug ein. 100 Oma’s, Opa’s und die jeweiligen Enkelkinder folgten der Einladung und so ging es mit 2 Bussen der Fa. Schwarz in den Tier und Spielpark nach Preding. Nach der Ankunft und dem Eintritt in den Park, konnten sich die Teilnehmer frei bewegen und u.a. die Tiere füttern, natürlich mit von den Betreibern zur Verfügung gestelltem Tierfutter was im Eintrittspreis praktischerweise gleich mitenthalten war.Nachdem die Tiere ausgiebigst bestaunt und auch gefüttert wurden, waren die Kinder nicht mehr zu bremsen und sie konnten sich am Spielplatz so richtig austoben. Und natürlich war auch die Möglichkeit gegeben, sich ein Getränk oder Eis zu kaufen.Um 15:45 ging es dann weiter zum Buschenschank Lazarus in die Weststeiermark, wo sich die Teilnehmer bei Speis und Trank von dem anstrengendem Tag erholen konnten.Leider war dann auch dieser Teil des Ausfluges um 18:00 zu Ende und so fuhren wir wieder zu den Ausstiegsstellen nach Gleisdorf.Der nächste Ausflug führt uns am 04.08. von der Stockanlage Gleisdorf zum GH. Schwab mit buntem Nachmittag und Unterhaltung mit den 3 Koarln, organisiert von Hermann „Weiße Feder“ Schwarz. Dazu ist keine Anmeldung nötig, einfach kommen!!Und am 08.08.2017 fahren wir an den Wörthersee, mit der Besichtigung des neuen Pyramidenkogels, Mittagessen im Karawankenblick und Schiffsfahrt am Wörthersee. Organisiert von mir, Hubert SteinhöflerHier sind noch einige Plätze frei!Fotos vom Tierpark alle Franz Gölles