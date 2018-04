11. Mai 2018 - Gleisdorfer Einkaufsnacht auch im GEZ!

27.04.2018, 15:17 Uhr

Shoppen bis 22 Uhr am 11. Mai!

Die traditionelle Gleisdorfer Einkaufsnacht, am Freitag vor dem Muttertag, sorgt über die Gleisdorfer Stadtgrenzen hinaus für große Resonanz und ist eines der Highlights des Gleisdofer Handels. Und auch in diesem Jahr haben die teilnehmenden Betriebe sowie die Teams des TIP Tourismusverbandes und des GEZ west ein buntes Rahmenprogramm zusammengestellt.

Egal ob in der Innenstadt, wo neben vielen kleine Aufmerksamkteiten wie Blumen oder „Free Hugs“ auch eine mobile Modenschau des Weltladens auf alle Besucher und Besucherinnen wartet. Bei Live-Musik und Kulinarik laden auch verschiedene Verweilzonen zum kurzen Verschnaufen während dem Shoppen ein. Elektrisierend wird es bei uns im GEZ ???? Denn zwischen Euromax und Pearle macht die E-Mobility Infotour Station. Hier erfährt ihr alles rund um das Thema Elektromobilität, Installierung von Ladestationen sowie auch Möglichkeiten von Förderungen. Darüber hinaus wird es bei den Stationen von BushidoX und Starlife wieder sportlich! Um während den Shoppingpausen den Zuckerhaushalt wieder aufzufüllen ist unser rotes GEZ-Herzerl im gesamten Areal unterwegs und schenkt allen Müttern – und die, die es noch werden möchten ???? – unsere beliebten Schokoherzen. Aber aufgepasst – nur solange der Vorrat reicht.Darüber hinaus warten auch in allen teilnehmenden Shops wieder tolle Angebote zum Einlösen. Unser Muttertagsflugblatt kommt per Post bis spätestens 9. Mai im Gleisdorfer Einzugsgebiet und liefert viele verschiedene Aktionen aus unserem breiten Branchenmix. Egal ob ihr nach neuer Kleidung, Brillen, einer neuen Frisur, Sportartikel, Schmuck oder einfach einem schmackhaften Burger Ausschau haltet – in unserem Flugblatt werdet ihr sicher fündig. Einfach die gewünschte Aktion vom Flugblatt abtrennen, im jeweiligen Shop herzeigen und SPAREN! Solltet ihr kein Flugblatt erhalten oder es zu Hause vergessen – kein Problem – in allen Shops liegt natürlich auch eine entsprechende Hausauflage im Kassabereich auf.Wir freuen uns, gemeinsam mit euch, auf eine stimmungsvolle Gleisdorfer Einkaufsnacht!