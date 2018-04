20 Jahre Café-Konditorei Feichtinger in Weiz

24.04.2018, 16:37 Uhr

Weiz : Feichtinger |

Genau vor 20 Jahren, am 1. Mai 1998, eröffnete Wolfgang Feichtinger seine Café-Konditorei in der Mühlgasse in Weiz im Haus der ehemaligen Konditorei Spitzer.

Viele der Gäste begleiten seither seinen Weg als treue Stammgäste. Er durfte bereits viele Gäste bei Taufen, Hochzeiten und diversen Geburtstagen mit seinen Torten „begleiten“.führt er seinen Betrieb gemeinsam mit seinem top ausgebildeten und bestens motivierten Team. In den letzten zwei Jahrzehnten hat er unzählige Lehrlinge ausgebildet.

Das umfangreiche Angebot in der Kuchen- und Gebäckvitrine bietet eine große Auswahl an Leckereien.möchte Wolfgang Feichtinger amgemeinsam mit seinem Team und seinen Kunden