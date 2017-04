50 Jahre Polytechnische Schule in Gleisdorf

27.04.2017, 20:06 Uhr

Seit fünf Jahrzehnten werden Jugendliche an der Polytechnischen Schule (PTS) Gleisdorf in verschiedenen Fachbereichen auf dem "Ernst des Lebens" vorbereitet. Es kamen zahlreiche gegenwärtiger und ehemaliger Schüler, Eltern, Lehrer, Firmenvertreter und Ehrengäste im Forum Kloster um Rückschau auf die 50-jährige Erfolgsgeschichte zu sehen. Die rechtliche Grundlage dazu lieferte die Schulgesetznovelle 1962, die die Schulpflicht auf neun Jahre ausdehnte und im Jahre 1966 durch einen Gemeinderatsbeschluss die Einrichtung eines "Polytechnischen Lehrganges" in den Räumen der Hauptschule Gleisdorf II, das von Schulleiter Dir.bis zur Pensionierung geleitet wurde. In den ersten Jahren gab es noch aus Platzgründen Nachmittagsunterricht. Durch das Abendprogramm führte Direktormit zwei Schamaden Schülerinnen. Musikalisch wurde der Abend vom „ Toby Wohofsky Trio“ von der Musikschule Gleisdorf mit Sängerinbegleitet. Es gab auch drei Videoclips über die Geschichte der Schule und das Projekt Wirbelschichtanalyse (Montanuniversität Leoben und PTS Gleisdorf), die es auf dem You Tube Kanal der PTS zu sehen gibt! Nach einer Begrüßungsrede von Bezirkshauptmann Dr.gab es eine Interview-runde mit Landesschulinspektor, Landesschulratspräsidentin, Pflichtschulinspektorund BGM. Der Landesschulrat Ehrte anschließend die 6. Lehrer und den Direktor Walter mit einer Urkunde für „Dank und Anerkennung“. Auch neben der Berufsvorbereitung wird viel geboten, etwa Sommer- und Wintersportwochen, freiwillige Nachmittagssporteinheiten, die sehr gut angenommen werden und spannende Projekte wie der Bau einer Wirbelschicht in Kooperation mitvon der Montanuniversität Leoben, der als Dank, an die Schüler Taschen aus LKW-Planen überreichte. Landes- Innungsmeisterin der Friseure(SD- Friseur) und Dip.- Ing.( Binder+ Co.) sprachen über die Lehrlinge und ihre Ausbildung sowie der Aussicht der Zukunft. Für Interessierte gab es Fotobücher von 1966 bis zur Jetztzeit über die Schulklassen zu schmökern. Es gab noch ein Buffet mit gemütlichen Ausklang.Infos und Videoclips: Polytechnische Schule