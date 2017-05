7. Mai: Ein Tag im Zeichen des Lachens

07.05.2017, 10:56 Uhr

Anlässlich des Weltlachtages am 7. Mai fragten wir Menschen aus der Region, worüber sie lachen.

Hannes Urdl

Magische Unterhaltung

Christoph Kulmer

Anita Wolf

Witze muntern auf

Caroline Schulz

Iris Thosold

^Kevin Lagler

Lachen sei die beste Medizin. Davon ist der regionale, künstlerische Leiter der Roten-Nasen-Clowndoctors,, überzeugt. Er und sein Team bemühen sich, Kinder in Krankenhäusern zum Lachen zu bringen, damit sie für einen kurzen Moment die Sorgen vergessen können. Er selbst müsse dann lachen, wenn Kindern auf ihrem Weg zum Erwachsenwerden ein kleines Missgeschick passiert. "Da lacht man gerne mit", so Urdl, der betont: "Viele Erwachsene könnten mehr Humor vertragen."Für den Zauberkünstlersind Unterhaltung und Freude zwei seiner Erfolgsrezepte. "Am besten kann ich über mich selbst lachen. Die größte Freude ist die Schadensfreude. Kombiniert mit Sympathie muss Schadensfreude nichts Negatives sein", weiß Kulmer. "Lachen ist das wichtigstes Instrument für meine ganze Bühnenperformance."Fürvom Haarstudio Wolf in St. Ruprecht/Raab ist Freundlichkeit auch die Grundvoraussetzung für ihren Job. "Lachen steckt an. Ich habe von Haus aus ein herzliches Gemüt. Wenn man lacht, ist alles viel schöner", sagt die Unternehmerin, die positiv durchs Leben geht.Wenn die zehnjährige NMMS-Schülerineinmal traurig ist, muntern sie Witze oder ihre Schwester wieder auf. "Dann wird gemeinsam gelacht", so Caroline, die zurzeit die 1c-Informatikklasse besucht. Die Vizebürgermeisterin von Weiz,, lacht viel und gerne, obwohl ihr nicht immer zum Lachen zumute ist - hat sie doch eine schwerkranke Tochter. "Zum Glück ist meine Einstellung dem Leben gegenüber trotzdem sehr positiv und es braucht nicht viel, mich zum Lachen zu bringen. Auch über mich selbst kann ich mich herrlich amüsieren", erzählt Thosold.