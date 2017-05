Weiz : Südtirolerplatz |

Bäckerfrühstück in der Weizer Innenstadt

Ein Frühstück mit fairem Kaffee vom Weltladen, abwechslungsreichem Gebäck von den Weizer Bäckern sowie vielen Naschereien und besonderen Strudelvariationen erwarten Sie am Samstag, dem 13. Mai, ab 8 Uhr am Südtiroler Platz in der Weizer Innenstadt!

Die Weizer Stadtmarketing KG veranstaltet gemeinsam mit dem Kleine Zeitung Vorteilsclub, dem Weltladen und den Weizer Bäckern Gaulhofer, Schwindhackl, Tengg, Wachmann und der Passailer Bäckerei Niederl das beliebte Bäckerfrühstück am Südtiroler Platz.

Auch heuer präsentieren die Bäcker wieder jeweils drei Meter Strudel, wobei ein Stück Strudel um € 1 vor Ort verkostet oder mit nach Hause genommen werden kann. Es erwarten Sie süße und herzhafte Strudelvariationen der Bäckereien Gaulhofer (Apfelstrudel), Schwindhackl (Topfenstrudel), Tengg (Gleichenberger Strudel), Wachmann (Krautstrudel) und Niederl (Gemüsestrudel).

Vorteilsclub: Alle Kleine Zeitung-Vorteilsclubmitglieder erhalten gratis ein köstliches Frühstück mit zwei verschiedenen Gebäcksorten und fairem Kaffee beim Stand des Weltladens. Der Frühstückspreis für Nicht-Vorteilsclubmitglieder beträgt € 2,-.



Liebe Weizerinnen und Weizer, nutzen Sie die tolle Möglichkeit, mit einem schmackhaften Frühstück unserer Bäcker in den Tag zu starten und genießen Sie den Vormittag im Herzen der Altstadt.