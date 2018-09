Birkfeld verwandelt sich in einen "Marktplatz" - 3. Birkfelder Markttag

22.09.2018, 13:52 Uhr

Das Angebot war vielfältig und die Präsentation mitten im Ort, wo der ganze Hauptplatz zum Marktplatz wird, absolut stimmig.Gerade in unserer Zeit, in der Regionalität immer wichtiger wird, war die Veranstaltung eine gelungene Sache."Wir haben in und rundum Birkfeld eine große Vielfalt an Unternehmern und Produzenten. Der Markttag ist eine tolle Möglichkeit, sich zu präsentieren. Die gemütliche und ruhige Veranstaltung passt perfekt in den Ort" zeigte sich Elisabeth Hutter vom Ortsentwicklungsverein Birkfeld sehr zufrieden.Freuen wir uns auf eine Wiederholung im nächsten Jahr.