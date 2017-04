Exquisite Weinpräsentation im Gansrieglhof in Poschitz

22.04.2017, 20:00 Uhr

luden wieder zum traditionellen Breitegger Weinfrühling in ihren Buschenschank Gansrieglhof nach Poschitz. Der Event ging heuer bereits das elfte Mal über die Bühne. An zwei Tagen genossen rund 300 Weinliebhaber Qualitätsweine des Jahrganges 2016 vom Weinhof Loder-Taucher zu einem exquisiten Sechs-Gänge-Menü vom PartyserviceZünftige Unterhaltungsmusik spielten dieund dieVater Franz und Sohn Daniel führten auf unterhaltsame Art und Weise durch das Programm. Unter den Gästen waren u. a. auchVizebürgermeister von St. Ruprecht an der Raab, und einige Gemeinderäte wie etwamit seiner Gattin.