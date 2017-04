Farbenprächtig ist der Angerer Frühling eröffnet

22.04.2017, 11:06 Uhr

Eindrucksvoll war der Start mit der Vernissage "Farbbotschaften unserer Lebenswelten" von der heimischen Kunstpädagogin Herlinde Almer, die mit ihrem Wirken weit über die Grenzen hinaus ihre farbintensiven Botschaften trug bzw. immer noch trägt. Vor allem auch in der Arbeit mit Kindern.Herlinde Almer und ihr Mann Alois waren es auch, die den Angerer Frühling vor rund 38 Jahren ins Leben gerufen haben. "Beide waren Türöffner für die gute Zusammenarbeit der Gemeinden, was ja letztendlich auch zur Fusion führte. Die Saat der Almers wird weiter sorgfältig gepflegt und weitergeführt," sagte Bürgermeister Hubert Höfler in seinen Grußworten, der an diesem Abend auch eine gelungene Überraschung parat hatte.An Herlinde und Alois Almer wurde die Ehrenbürgerschaft der Marktgemeinde Anger für das langjährige und gemeinsame Wirken hinsichtlich ihrer Bildungs-, Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit überreicht. Sichtlich berührt nahmen Herlinde und Alois ihre große Anerkennung entgegen.In der Laudatio ließ Johann Gratzer (ehemaliger Dir. der Raiffeisenbank Anger), das malerische und künstlerische Wirken von Herlinde Almer Revue passieren: Ob es der Farbenrausch der Landschaftsbilder oder die eindrucksvollen Farben des Südens oder der steirischen Landschaften waren. Bis hin zu Bildern mit unwahrscheinlicher Tiefe, wo Farben und Licht jubilieren und zur positiven Lebenseinstellung ermutigen.Herlinde Almer dankte in ihren Worten für die großartige Zeit in all den Jahren. Für die Zusammenarbeit mit der Gemeinde, den Institutionen in Gemeinde und Pfarre, für das vertrauensvolle Miteinander.Zu sehen ist die Ausstellung bis 17. Juni während der Öffnungszeiten der Raiffeisenbank Anger.