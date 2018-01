Feuerwehr St Margarethen an der Raab lud zum Ballabend

29.01.2018, 03:04 Uhr

365 Tage im Jahr ist die Freiwillige Feuerwehr St Margarethen an der Raab für jeden Einsatz gerüstet. An einem Tag steht der Einsatzort schon von vorne herein fest und der Einsatzbefehl heißt „ Alles Walzer „.

Unter dem Motto „ Spanische Nächte „baten von Samstag auf Sonntag die Organisatoren der Freiwilligen Feuerwehr St Margarethen an der Raab unter dem Kommando von Hauptbrandinspektor Gerald Friedheim und Oberbrandinspektor Martin Regori zum heurigen Feuerwehrball in die Hügellandhalle St Margarethen an der Raab.In der wunderschön dekorierten Veranstaltungshalle konnten die begeisterten Ballgäste eine berauschende Ballnacht zur Musik der Top-Gruppe„ Aufleb`n „ erleben.Neben einer Eröffnungspolonaise unter der beeindruckenden Choreographie von Dagmar Karner aus dem Hause Tanzschule Andreas Rath aus Gleisdorf wirbelten die „Margarethner Florianijünger „mit ihren Partnerinnen über das Ballparkett.Und auch sonst gab es auf dem Ball der Feuerwehr St Margarethen , dem fast alle in Ballmode antanzten wieder einige Highlights . Dazu zählte unter anderen auch die traditionelle Mitternachtseinlage. Unter den zahlreichen Ballgästen war auch Abschnittsbrandinspektor Johann Maier und Bürgermeister Herbert Mießl , sowie Altbürgermeister und Ehren- Abschnittsbrandinspektor Johann Glettler aktiv in BallgeschehenDenn Ballbesuchern Jung und Alt bot sich ein reichhaltiges Angebot an Unterhaltung , Bars, weshalb es auch für manche Besucher eine sehr lange Ball-Nacht in St Margarethen an der Raab wurde.