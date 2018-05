Florianifeier der Feuerwehren in Gleisdorf

06.05.2018, 20:05 Uhr

konnte zahlreiche Ehrengäste aus Politik, Rotes Kreuz und Polizei begrüßen. Eine große Zuseherschar folgte ebenfalls dieser Veranstaltung. Nach der Standesmeldung von HBI Jürgen Hofer an Bereichsfeuerwehrkommandanten-Stellvertreter Brandratwurden an verdiente Feuerwehrmitglieder der anwesenden Feuerwehren Ehrungen und Auszeichnungen verliehen. Weiters überreichte das Rote Kreuz Gleisdorf Anerkennungsdekrete an verdiente Feuerwehrkameraden. Anschließend wurden als Wertschätzung und Anerkennung an die Senioren der Feuerwehr Gleisdorf wertvolle Armbanduhren überreicht.HBI Jürgen Hofer überreichte an Feuerwehrkurat und Mitglied der Feuerwehr Gleisdorf Dechant Mons. Dr.eine Feuerwehr-Stola.Neue Atemschutzgeräte wurden gesegnet und ebenfalls in den Dienst genommen.Nach kurzen Ansprachen der Ehrengäste wurde zum Wortgottesdienst in die Pfarrkirche eingeladen.Mit einem gemeinsamen Abendessen wurde die diesjährige Florianifeier beendet.