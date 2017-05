Gleisdorf: Gedenkprojekt "Zukunft braucht Erinnerung"

Am 05. Mai wird der Gedenktag gegen Gewalt und Rassismus im Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus begangen. Dieser findet anlässlich des Tages der Befreiung des KZ Mauthausen in Österreich (1945) statt. Außerdem soll dieser Gedenktag die Bevölkerung auf den Kampf gegen Gewalt, Rassismus und Antisemitismus aufmerksam machen.Gedenkprojekt "Zukunft braucht Erinnerung"72 Jahre nach den Todesmärschen ungarisch-jüdischer ZwangsarbeiterInnen suchen wir den Bogen von der Vergangenheit zur Gegenwart.

Das Gedenkprojekt 72/17 geht für 72 Tage von Gleisdorf aus in etwa 40 Orte der Oststeiermark. Wie konnte das geschehen? ... Welche Achtsamkeit braucht es in der Gegenwart? Die Bevölkerung ist in vielfältiger Weise dazu eingeladen, sich an der Diskussion über mögliche Antworten zu beteiligen.Gedenkveranstaltung zum nationalen Gedenktag gegen Gewalt und RassismusEröffnung: Landtagspräsidentin Dr. Bettina VollathVortrag und Diskussion– Prof. Dr. Gáspar Miklós TAMÁS / Budapest, Wien– Engelbert Kremshofer– Mag. Lisbeth Matzer MA / Uni Köln– BGM Christoph StarkModeration: Dr. Gerald Lamprecht / KF-Uni GrazMusikalische Begleitung: Michael Leitner / Violine, Manuel Wallner / Gitarre